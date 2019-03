Laboe

„Für Wahl und Abstimmung gibt es verschiedenfarbige Stimmzettel, aber alles kommt in eine Wahlurne“, erklärte Stefan Gerlach von der Gemeindewahlleitung. Wenn die Bürger am Sonntag, 17. März, in drei Wahllokalen ihrem Wunschkandidaten ihre Stimme geben, bekommen sie neben dem weißen Wahlzettel auch einen grauen Abstimmungszettel.

Reihenfolge der Kandidaten nach dem Alphabet

Auch im Falle der Briefwahl gebe es unterschiedliche Farben, und die Bürger müssten schon exakt darauf achten, dass der jeweilige Zettel im richtigen Umschlag lande, da die Stimme ansonsten ungültig sei. Die Reihenfolge der Kandidaten ist laut Wahlordnung alphabetisch: Inken Kuhn ( SPD), Günther Petrowski ( CDU) und Heiko Voß (parteilos). Ab 17 Uhr können am Sonntag die Ergebnisse im Laboer Rathaus per Beamer verfolgt werden.