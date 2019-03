Laboe

Der Bürgermeister will sich dadurch aber nicht beirren lassen. „Aufgrund des sehr eindeutigen Votums des Bürgerentscheids zum Standort der Skaterbahn bin ich gewillt loszulegen“, betonte er. Denn die Baugenehmigung liege vor, und er habe bereits Kontakt zum Architekten aufgenommen.

Skateboat könnte zur Saison fertig sein

Gebaut werden soll ein sogenanntes „Skateboat“ als Pool, den auch Anfänger und jüngere Kinder nutzen könnten, heißt es in der Planung. „In ein bis zwei Wochen soll eine beschränkte Ausschreibung erfolgen“, so Wenzel weiter. Ziel sei es, in der Sitzung der Gemeindevertreter am 15. Mai den Auftrag vergeben zu können. Man müsse dann mit einer Bauzeit von etwa fünf Wochen rechnen, so dass die Bahn zur Saison fertig sein könnte. Allerdings werde die Baugenehmigung inzwischen beklagt, so Wenzel.

Gegner des Standorts Rosengarten unterlagen mit 35,12 Prozent

Wie berichtet, besteht ein gültiger Beschluss der Gemeinde Laboe, im Rosengarten eine neue Skaterbahn wieder aufzubauen. Denn dort hatte man die alte Bahn aufgrund ihres maroden Zustandes im Zuge der Umgestaltung des Rosengartens abgerissen. Allerdings hatten im Herbst vergangenen Jahres einige Bürger einen Bürgerentscheid angestrengt. Die unterlagen nun in der Abstimmung mit 35,12 Prozent. Von 2600 gültigen Stimmen hatten sich nur 913 dafür ausgesprochen, einen alternativen Standort zu suchen, 1687 Laboer hatten sich für den Rosengarten ausgesprochen.