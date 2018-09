Preetz

Die Auszeichnung wurde zum fünften Mal vergeben. Die Urkunde nahm Inhaber Lars Mirold auf der landesweiten Freisprechung in Neumünster von Landwirtschaftskammerpräsident Claus Heller entgegen.

Grund für die Auszeichnung sei das große Ausbildungsengagement für gärtnerische Nachwuchskräfte, so Heller. 320 Ausbildungsbetriebe bilden landesweit aus, rund 170 junge Menschen absolvieren jährlich erfolgreich die Abschlussprüfung im Beruf Gärtner. Lars Mirold hat seit 1999 rund 25 Azubis ausgebildet und engagiert sich ehrenamtlich in den Prüfungsausschüssen für Gesellen und Meister. Ingo Straussfeld und Sascha Voges unterstützen ihn als Ausbilder.

„Fachkräftemangel ist auch bei uns ein Thema“, sagt Mirold. Der Gärtnermeister und Fachagrarwirt für Baumpflege beschäftigt 20 Mitarbeiter, darunter vier Auszubildende in drei Lehrjahren. Ohne Nachwuchs keine Zukunft, so der 44-Jährige. „Unsere angehenden Landschaftsgärtner sind Teil des Teams und werden frühzeitig zum selbstständigen Handeln und teamorientierten Arbeiten angehalten“, sagte er. So arbeiteten sie von Beginn an eigenständig an kleineren Sachen im Garten.“ Der Leitspruch des Betriebes „Wir lassen Bäume wachsen“ gelte auch für die Auszubildenden, die gut im Betrieb heranwachsen.

Baumsanierung ist Herzensangelegenheit

Zu den Bewertungskriterien zählen die Dauer der Ausbildertätigkeit, ein transparenter Ablauf der Ausbildung, gute Arbeitsbedingungen, gezielte Förderung der Auszubildenden und gute Abschlussleistungen bezogen auf das Leistungspotenzial des jeweiligen Auszubildenden.

Eine Herzensangelegenheit ist dem zertifizierten Baumkontrolleur die Baumpflege und Baumsanierung. So finanzierte er Levi Pahlke im zweiten Lehrjahr die Seilkletterausbildung, die nicht Bestandteil des Lehrplans ist. Lars Mirold: „Jetzt ist Levi mit der Ausbildung fertig. Wir führen ihn nun an die Arbeit als Vorarbeiter einer Baumpflegekolonne heran.“