+++Heiko Voß neuer Bürgermeister+++



In Laboe sind alle drei Wahlbezirke ausgezählt. Das Ergebnis: Heiko Voß (parteilos) ist neuer Bürgermeister. Mit 67,88 Prozent wurde er in drei Wahlbezirken mit der Mehrheit gewählt. Das Ergebnis ist noch vorläufig, am Mittwoch wird es amtlich.



Heiko Voß kann sein Glück noch nicht so richtig fassen: „Unfassbar, mit so einem Ergebnis hätte ich nie gerechnet. Ich kann das nicht beschreiben, ein unglaubliches Ergebnis, das mich unheimlich freut. Das ist ein Rückenwind, der mich unglaublich freut, aber der auch viel Verantwortung birgt. Ich habe mir zu Hause eine Wunschzahl aufgeschrieben, die heute unfassbar übertroffen wurde. Danke an Inken Kuhn und Günter Petrowski für einen tadellosen und sauberen Wahlkampf.“