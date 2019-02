Schwentinental

+++ Das Wichtigste in Kürze +++



- Die Bombe liegt nach Polizeiangaben im Gewerbegebiet Dreikronen

- Am Montag wurden ab 11 Uhr Straßensperrungen eingerichtet

- Ab 12 Uhr müssen alle Anwohner das Gebiet verlassen haben







Ortsausgang Kiel-Elmschenhagen: Polizei sperrt Zufahrt zum Gewerbegebiet Dreikronen weiträumig ab. Foto: Frank Peter

+++ B76 gesperrt +++



Polizeisprecher Oliver Pohl bestätigt: „Die B 76 wird jetzt gesperrt.“

+++ Anwohner sind entspannt +++



Entspannte Stimmung in der Notunterkunft in der Schwentinehalle im Aubrook 6.

+++ Rund 2000 Menschen betroffen +++



„1800 bis 2000 Menschen sind hier heute von der Evakuierung betroffen“, sagt Holger Muhs, Leiter der Polizei Schwentinental. Hinter ihm im Bild: die Stelle, an der die Bombe gefunden wurde.

+++ 100 Einsatzkräfte in Schwentinental +++



Rund 100 Feuerwehrleute und Polizisten sind aktuell wegen der Bombenentschärfung in Schwentinental im Einsatz.



+++ Wichtige Infos vorab +++



Bei Sondierungsarbeiten auf einem Acker im Schwentinentaler Ortsteil Klausdorf ist eine 250 Kilogramm schwere amerikanische Fliegerbombe entdeckt worden. Die Entschärfung wird Montag stattfinden, teilte die Polizei am Freitag mit. Wir sagen Ihnen, was Sie dazu vorab wissen müssen.

Mehr anzeigen Tickaroo Liveblog Software