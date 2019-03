+++ Vierte Entschärfung in Schwentinental +++



In einem Gewerbegebiet in Schwentinental ist erneut einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Experten des Kampfmittelräumdienstes wollen die britische Fliegerbombe mit Heckzünder am Donnerstagnachmittag entschärfen. Es ist bereits die vierte Fliegerbombe, die seit Jahresbeginn in Schwentinental entschärft werden muss.