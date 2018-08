Seit Jahren engagiert sich die evangelische Jugend in Lütjenburg für ein Waisenheim in Rumänien. Bisher kämpften die Jugendlichen gegen das Elend. Nun kämpfen sie um das Leben des von Rozalin Antonio Grosav (9), der an Krebs erkrankt ist. Die Jugendlichen bitten um Spenden für seine Behandlung.