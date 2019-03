Lütjenburg

In Lütjenburg mit seinen rund 5500 Einwohnern gibt es vier Ateliers, daneben noch weitere Künstler. Sie wollen sich am 10. und 11. August bei den ersten Lütjenburger Atelier-Tagen präsentieren. Daneben ist eine Ausstellung im Rathaus geplant. Wie findet man zu den Ateliers? Alle haben an diesen Tagen einen roten Stuhl vor der Tür.

Ebenfalls eine Premiere: Am Ehrenamtstag am 11. Mai stellen Vereine der Stadt ihre Arbeit vor. Mitmachen ist in und um das Rathaus erwünscht.

Das „White Dinner“ findet nun auch nach Lütjenburg. Menschen in weißer Kleidung kommen am 17. August im Innenhof des Rathauses zusammen. Die Stadt sorgt für Tische und Bänke, die Gäste bringen ihrer Speisen und Getränke selber mit. Die Idee dazu, sich weiß zu kleiden und gemeinsam zu an einer Tafel Platz zu nehmen, stammt aus Frankreich.

Der Kulturflyer mit einer Auflage von 10.500 Stück liegt in vielen Geschäften in Lütjenburg aus.