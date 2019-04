Lütjenburg

Peter Schütt, der an einer schmalen Straße in Lütjenburg wohnt, hatte schon einige Diskussionen mit Radfahrern deswegen: „Viele verhalten sich rücksichtslos.“ Wenn der 82-jährige Rentner die Radfahrer auf ihr Fehlverhalten anspricht, würde er nur „blöde Antworten“ bekommen. „Radfahrer gehören auf die Straße, auch wenn es unbequem ist.“ Auto und Radfahrer sollten sich gleichermaßen an die Regeln halten, denn der Gehweg sei eine Schutzzone für Fußgänger, Radfahrer hätten dort nichts verloren.

Nur Kinder dürfen den Gehweg nutzen

Die Straßenverkehrsordnung sieht das ähnlich: Nur Kinder unter zehn Jahren dürfen auf dem Bürgersteig fahren. Ältere Kinder und Erwachsene müssen die Fahrbahn benutzen. Wenn es einen Radweg gibt, haben die Fahrradfahrer innerhalb geschlossener Ortschaften die Wahl und dürfen sich aussuchen, ob sie den Radweg nehmen oder die Fahrbahn, die eigentlich für die Autos gedacht ist.

Tatsächlich kann es schon mal eng werden, wenn Radfahrer und Familien mit Kinderwagen sich entgegen kommen. Vor Geschäften wie in der Oberstraße oder Am Markt stehen Aufsteller mit Angeboten oder Kleiderstangen, die den Gehweg zusätzlich schmaler machen.

Problem erkannt - Problem gebannt?

Bei der Lütjenburger Polizei ist das Problem angekommen: „Wir führen Kontrollen durch, momentan vor allem vor Schulen“, sagt Torsten Beese, Leiter der Polizei in Lütjenburg. Wenn die Polizisten Radfahrer auf dem Gehweg fahren sehen, würden diese natürlich angehalten und belehrt. Je nach Einsicht kommen die Falschfahrer mit einer Verwarnung davon oder müssen ein Bußgeld zahlen. Auch beim Ordnungsamt wurde man schon auf das Problem angesprochen, das ist jedoch nur für den ruhenden Verkehr zuständig – beispielsweise parkende Autos.

Verständnis hat Peter Schütt schon – auf dem Kopfsteinpflaster fahren sei auch für ihn unangenehm, aber: „Wenn ich das kann, können andere das auch“.