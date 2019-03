Lütjenburg

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel erließ ein Richter des Plöner Amtsgerichts Untersuchungshaft gegen den 18-Jährigen. Die Polizei nahm den 22-Jährigen bereits Ende Februar vorläufig fest. Nach Durchsuchung seiner Wohnung kam er wieder auf freien Fuß.

Überfall mit gezogener Waffe

Das Duo überfiel mit einer Pistole bewaffnet den Lütjenburger Friseursalon am 23. August vergangenen Jahres. In dem Geschäft befanden sich zu dem Zeitpunkt eine Kundin und vier Mitarbeiterinnen. Zwei Kolleginnen konnten in die hinteren Räume fliehen und die Polizei alarmieren.

Wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft

Der 18-Jährige ist ohne festen Wohnsitz und kam wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft. Gegen ihn bestehen bereits mehrere Anklagen wegen Diebstahls und Nötigung. Sein 22-jähriger Komplize ist der Polizei ebenfalls bekannt. Bei der Waffe, die sie beim Raubüberfall verwendet hatten, handelt es sich um eine Schreckschusspistole.