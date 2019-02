Mit seinem Programm "Puppen-Therapie" war Bauchredner Jörg Jará am Wochenende in Plön zu Gast - präsentiert vom Plöner Theater Zeitgeist. Mehr als 260 Zuschauer kamen in die Aula am Schiffsthal und amüsierten sich zwei Stunden lang. Einige von ihnen wurden in die "Therapie" mit einbezogen.