Lütjenburg

Nachzulesen in der Sonderausstellung "Schnee von gestern", die am Sonnabend, 9. Februar eröffnet wird, ist die Geschichte eines Polizisten. Nach Dienstschluss kam der Mann auf die Idee, sich wegen der Schneeverwehungen zu Fuß auf den Weg nach Hause zu machen. Eine gefährliche Einschätzung der Lage. Während des Marsches verlor er mehr und mehr seine Kräfte. Kälte und Schnee hatten ihn schließlich soweit erschöpft, dass er aufgeben wollte. Einfach liegen bleiben und sterben. Zufällig bahnte sich ein Panzer in der Nähe durch die Schneemassen. Dessen Besatzung rettete ihn.

Wetterkarten zeigen den Schneesturm

In der Sonderausstellung „Schnee von gestern“ sind rund 30 großformatige Bilder zu sehen. Die Besucher können persönliche Schilderungen von Betroffenen nachlesen. Aus dem Archiv der Kieler Nachrichten stellte Laurenz-Heuser besondere Geschichten zusammen. Auf Wetterkarten ist das Entstehen der besonderen Lage nachzuvollziehen. Amateurfilme und eine Dokumentation des NDR ergänzen die Ausstellung.

Sonderausstellung bis Ende April

Eröffnung ist am Sonnabend um 14.30 Uhr. Der Eintritt zur der Veranstaltung ist an diesem Tag frei. Die Ausstellung ist bis Ende April jeweils dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr zu sehen.

Zur Schneekatastrophe gibt es auf KN-online auch ein Multimedia-Dossier.