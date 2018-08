Lütjenburg.

Die Täter kamen am vergangenen Donnerstag um die Mittagszeit in den Salon. Einer trug eine schwarze Maske. Der andere hatte ein Kapuzenshirt an und schaute nur auf den Boden, sodass man sein Gesicht nicht sah. Einer der beiden drohte mit einer Pistole. Zum Zeitpunkt des Überfalls befanden sich eine Kundin und vier Mitarbeiterinnen im Geschäft. Zwei Kolleginnen flohen aus den hinteren Räumen und alarmierten sofort die Polizei.

Die Täter waren nach den Beschreibungen zwischen 15 und 20 Jahre alt. Sie flohen zu Fuß. Aufschluss über ihre Identität könnten Zeugen bringen, die das räuberische Duo bei der Vorbereitung des Überfalls wenige Minuten zuvor noch ohne Maskierung beobachtet hatten. Gradert-Schmidt lobt das umsichtige Verhalten ihrer Mitarbeiterinnen, die ohne Widerstand zu leisten das Geld herausgegeben haben. "Ich bin so froh, dass ihnen nichts passiert ist."