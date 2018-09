Lütjenburg

Arne Carlsdotter (46) lebt als „Arnaux“ in der Zeltstadt an der Turmhügelburg. Ein weißes Kreuz prangt auf seinem schwarzen Umhang. Es weist ihn als Hospiltalritter aus, einem mittelalterlicher Orden zugehörig, der sich um die Gesundheit der Menschen kümmerte. In dieser Gemeinschaft hat die heutige Johanniter-Unfallhilfe ihre Wurzeln. Die Johanniter sind auch „Arnauxs“ Arbeitgeber im richtigen Leben. Der Neumünsteraner ist dort tätig als Sanitäter und Sozialarbeiter. „Es ist eine Alltagsflucht“, sagt er zu seinem Hobby. Man entschleunige in dem Lager. Vor dem morgendlichen Kaffee erst das Feuerholz hacken. Das beruhige.

Der Hansekaufmann aus der Logistikbranche

Sören Gehrken (44) kommt aus einer ganz anderen Zeit, aus dem Spätmittelalter. In prächtigen Kleidern verwandelt er sich in den Lübecker Kaufmann „Bruno Warendorp“. „Daher kommt auch der Ausdruck ’gut betucht sein’“. Sein. Die hansischen Händler liebten es, ihren Reichtum mit edlen Stoffen am Körper zu zeigen. Eine Schmuckkette, die idealerweise aus Gold wäre, und viele Ringe am Finger unterstreichen das Kaufleute-Image. Die Gewandung inklusive des großen Hutes, Chaperon genannt, hat Gehrken eigenhändig genäht. Nur die Lederschuhe kaufte er sich auf einem Mittelaltermarkt. Als Vorbild für Farben und Formen dienten mittelalterliche Gemälde. „Das ist keine Fantasiekleidung.“