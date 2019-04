Etwa eine Woche nach dem gewaltsamen Tod einer 36-Jährigen in Preetz (Kreis Plön) haben sich am Sonnabend zahlreiche Menschen versammelt, um der Getöteten zu gedenken. Etwa 40 bis 50 Menschen kamen am Mittag zum Preetzer Marktplatz und nahmen an der Mahnwache teil, wie ein Polizeisprecher sagte.