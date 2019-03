Laboe

Die Plätze reichten kaum aus in dem Bistro an der Schwimmhalle. Dort konnten sich die Kinder und Jugendlichen mit Papier und Stiften so richtig austoben. Eines hatten alle gemeinsam: Sie malten ihre Skaterbahn in den Rosengarten, mitten ins Leben, wo Schiffe im Hafen und Menschen am Strand liegen. Als Ansporn hatten die Veranstalter des Vereins Skate Laboe e.V. ein Skateboard im Wert von 100 Euro ausgelobt. Die strahlende Gewinnerin war Christina Waller. Sie gehöre bisher zwar noch nicht zu den regelmäßigen Skatern, aber „das wird sich jetzt ändern“, ist die Elfjährige sicher.

Bürger wie Sabine und Achim Schuldt, Roland und Christa Hoja nutzten im Anschluss die Gelegenheit, mit den Skatern über den Standort für die neue Anlage ins Gespräch zu kommen. Für Karl-Christian Fleischfresser ist klar: „Kinderspielplätze oder auch das Skateboat gehören nicht an den Rand einer Gemeinde, sondern mitten hinein“. Gegner des Standortes befürchten Nutzungskonflikte.

Bürgerentscheid am 17. März

Hintergrund dieser Aktion ist die Diskussion und der bevorstehende Bürgerentscheid zum Standort Rosengarten. Dort war im Zuge der Umgestaltung im Rosengarten vor einigen Jahren die alte Skateranlage abgebaut worden. Beschlusslage in der Gemeindevertretung war dann, exakt dort eine neue Anlage, das sogenannte Skateboat, zu installieren. Ende 2018 kam es dann zu einem Bürgerbegehren gegen den Standort. Darauf folgt nun der Bürgerentscheid. Die Bürger in Laboe haben am Sonntag, 17. März, parallel zur Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters die Möglichkeit zu entscheiden, ob es einen alternativen Standort geben soll. Wer das mit „Nein“ beantwortet, stimmt also für den Bau der Anlage im Rosengarten.