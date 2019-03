Böse Überraschung am Montagmorgen in der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule (THG) in Preetz: Unbekannte haben vermutlich zwischen Sonntag und Montag Fensterscheiben eingeschlagen und in einem großen Teil des Gebäudes Löschpulver aus Feuerlöschern versprüht. Der Unterricht fällt aus.