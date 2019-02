Preetz

„Die Anzahl ist aber letztlich nicht ausschlaggebend. Viel wichtiger ist es, dass die Kinder Lust zum Spielen haben und es ihnen Spaß macht. Nur dann können wir ihr Interesse wecken, sich näher mit diesem Sport zu beschäftigen“, meinte Udo P. Karkowski, schon seit 43 Jahren Leiter der Tischtennisabteilung und erfolgreicher Trainer. Mit seinem erfahrenen Blick konnte er auch diesmal schon nach wenigen Minuten etliche junge Talente entdecken, die sich in der schnellsten Ballsportart der Welt schon sehr geschickt anstellten. „Das sind ja alles Kinder, die bisher weder in einem Verein, noch in einer Schul-AG Tischtennis spielen. Mit jedem einzelnen würden wir gern weiter trainieren, um kontinuierlich Nachwuchs aufbauen zu können“, so der Trainer.

Neun Kinder für Kreisentscheid qualifiziert

Bundesweit sind die Mini-Meisterschaften seit vielen Jahren die erfolgreichste Nachwuchswerbeaktion im deutschen Sport. Knapp 1,4 Millionen Kinder haben seit 1983 daran teilgenommen.

In Preetz erhöhte die vergleichsweise geringe Teilnehmerzahl den Motivationsfaktor umso mehr, denn alle neun jungen Talente haben sich für den Kreisentscheid Ende März qualifiziert.