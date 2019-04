Mönkeberg

Geht es nach Bürgermeisterin Hilla Mersmann ( CDU), „ist der ganze Außenbereich in sechs bis acht Wochen fertig, oder sogar früher“. Konkret geplant ist der Fertigstellungstermin der Außenflächen bis zum 24. Mai. „Die Pflasterarbeiten sind ohnehin schon abgeschlossen“, so Mersmann. Schon fertig ist jetzt auch die große Sandspielfläche für den Krippen-Bereich. Sie ist umgeben von Holzstelen. Aufgebaut ist auch ein nagelneues Spielhaus aus Holz und eine Rutsche. Der Rasen um diese Spielgeräte herum ist gerade frisch eingesät – bis der gewachsen ist, heißt es aber noch: Betreten verboten. In wenigen Wochen soll es hier schick aussehen, darauf freut sich auch Kita-Leiterin Sabine Zimmer-Kubitza.

Naturnahes Konzept mit Rückzugsmöglichkeiten

Die Kosten für die Herstellung und Gestaltung der Außenflächen liegen bei 395.000 Euro. Das naturnahe Konzept mit dem hügeligen Areal, mit Obstbäumen, Sitzgruppen und Findlingen soll den Kindern viele Rückzugsmöglichkeiten bieten. „Wir legen Wert auf Bewegung und sind gespannt, was die Kinder daraus machen“, sagt Zimmer-Kubitza. Im Sommer, kündigt die Bürgermeisterin an, soll im Kindergarten richtig groß gefeiert werden, um die Kita samt fertigem Außengelände allen Interessierten zu zeigen. Um erste Eindrücke vom pädagogischen Konzept und von den Räumen der Kita zu erhalten und sich mit den Erzieherinnen oder anderen Eltern auszutauschen, gibt es aber schon vorher Gelegenheit.

Tag der offenen Tür

Am Dienstag, 23. April, öffnet der Kindergarten am Vossbarg bei einem Tag der offenen Tür von 14 bis 17 Uhr. Es gibt internationales Essen. Insgesamt ist die Kita 4800 Quadratmeter groß, sie hat verschiedene Funktionsräume. Zum Beispiel Ateliers zum Malen, Bauen oder Räume für Rollenspiele, denn der Schwerpunkt des Konzept setzt auf Kreativität. „Wir haben hier enorm viel Platz. Die Kinder genießen die Größe und die Helligkeit“, unterstreicht die Leiterin. Im Sommer sollen 95 Kinder hier betreut werden, zurzeit sind es 85. Zwölf Erzieherinnen gehören zum Team, zwei Vollzeitstellen sollen ab Sommer noch dazu kommen.

