Mönkeberg

Der Platz liegt am Neubaugebiet „Alte Gärtnerei“, ist über die Dorfstraße und die Straße Fuchsbergredder zu erreichen und liegt umgeben von Wald und Wiesen. Zwar muss das Kreisbauamt ihn noch als Standort genehmigen. Doch Bürgermeisterin Hilla Mersmann (CDU) ist zuversichtlich. „Wir gehen davon aus, dass dem nichts mehr im Wege steht.“

Damit könnte eine über ein Jahr andauernde Suche nach einem geeigneten Standort beendet sein. Die Naturgruppe des Gemeindekindergartens „Die Eichhörnchen“ war im September 2017 gestartet. Damals als Notlösung, weil es nicht genug Betreuungsplätze gab und im Gemeindekindergarten kein Platz für weitere Kinder war.

Doch sowohl bei Eltern als auch bei den Kindern kommt das Konzept gut an. Ihr einziger Wunsch neben vielen spaßigen und lehrreichen Ausflügen in die Natur war der nach einem eigenen Standort, an dem die Kinder zum Beispiel Beete anlegen können und an dem ein Bauwagen als Unterschlupf stehen darf.

Bauwagen kommt im Oktober

Über 17 Flächen hat die Verwaltung seither geprüft. Mit der nun geplanten Lösung scheinen alle Seiten einverstanden. „Endlich haben wir die Naturgruppe nach ihren Wünschen ausgestattet“, sagt Mersmann. Nun wolle die Gemeinde die Finanzierung des Bauwagens endgültig klären. Sie hatte dem Förderverein des Kindergartens, der den Bauwagen bereits bestellt hat, finanzielle Unterstützung zugesagt.

Im Herbst sollten die Kinder ihren neuen Standort einweihen können. Der Bauwagen soll im Oktober geliefert werden.