Mönkeberg

Danach ist für Juni eine Vollversammlung geplant, bei der die Mitglieder des Beirats und der Vorstand gewählt werden. Bürgermeisterin Hildegard Mersmann ( CDU) freut’s. Denn die Gründung eines Seniorenbeirats, findet sie, schaffe ein „Bindeglied zwischen Politik, Verwaltung und älteren Menschen“. Ende Februar hatten sie und Klaus Sydow vom Seniorenbeirat der Nachbargemeinde Heikendorf mit einer gut besuchten Infoveranstaltung die Weichen gestellt – seitdem können sich alle ab 60 Jahren, die sich engagieren wollen, auf einer Liste einschreiben. Sie liegt weiterhin im Gemeindebüro, Dorfstraße 1, aus. Auch per E-Mail können sich Interessierte jederzeit melden (info@gemeinde-moenkeberg.de).

Seniorenbeirat muss politisch neutral sein

Mersmann legt nur Wert auf die parteipolitische Neutralität des Gremiums. „Der Seniorenbeirat soll unpolitisch sein, er soll kein Statement irgendeiner Partei rüberbringen“, macht sie deutlich. Mitglieder des Beirats haben Mitspracherecht in der Gemeindevertretung. Die Idee dahinter: Das Gremium soll formulieren, was die Senioren brauchen, was sie sich wünschen, wo der Schuh drückt. Kurz: „Sie sollen alles vorbringen und wir als Gemeinde werden versuchen, es umzusetzen“, sagt die Bürgermeisterin. Ansatzpunkte gibt es viele. Ein großes Thema: die Sicherheit. Sowohl im Straßenverkehr, als auch im häuslichen Bereich. „Dazu könnte es mehr Vorträge geben“, schlägt Mersmann vor. Auch Wohnen sei für Senioren wichtig – und natürlich die Gesundheit. In Mönkeberg gibt es das Johanniter-Pflegeheim Haus Mönkeberg mit einer Tagespflege sowie 138 vollstationären Plätzen; derzeit sind davon einige frei. 60 seniorengerechte Wohnungen gibt es hier außerdem.

Vereinsamung im Alter und Barrierefreiheit

Auch das Thema Barrierefreiheit dürfte für den Seniorenbeirat von Belang sein. Bordsteinabsenkungen etwa sind an mehreren Bushaltestellen in Mönkeberg nötig – am Heikendorfer Weg wurde eine Haltestelle bereits behindertengerecht umgebaut, eine weitere folgt demnächst. Und auch am Strand soll es seniorengerechter zugehen, um mehr Teilhabe zu ermöglichen. Immerhin gibt es hier mittlerweile eine barrierefreie öffentliche Toilette. Eine andere Schwachstelle: „Wir brauchen mehr Bänke zum Hinsetzen im Ort“, sagt Mersmann. Viele Senioren wünschten sich zudem, dass die Ortsmitte mehr zu einem Treffpunkt für Jung und Alt werden solle. „Das gesellschaftliche Thema Vereinsamung im Alter spielt eine große Rolle. Viele langweilen sich oder bleiben den ganzen Tag zu Hause“, resümiert die Bürgermeisterin. Diese Leere gelte es, mit Leben zu füllen – möglichst durch gemeinsame Veranstaltungen und einen generationsübergreifenden Austausch. Denn, so Mersmann: „Soziale Kontakte sind das Allerwichtigste.“