Plön

Vorsitzende Astrid Röhr berichtet, dass sich der Musikzug fünf Monate lang intensiv vorbereitet hat. Das wurde belohnt.

Pfingstsonntag wurde in zwei Klassen der Seniorenmeisterschaften gestartet. Jeder Verein meldet sich vorher je nach Instrumentierung in ausgesuchten Kategorien an. Mit einer Benotung von 1,5 und besser erreichen die Gruppen einen Goldrang. Das gelang den Plönern gleich in beiden Startklassen.

Die Drumline hatte den Titel „Deutscher Meister“ zu verteidigen, was sie auch schafften. Genau wie vor zwei Jahren erspielten sie sich die wochenendbeste Benotung. „Kein Wunder, denn ihr Titel hieß „Déjà-vu““, berichtet Astrid Röhr.