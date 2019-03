An geregelten Unterricht an der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule (THG) in Preetz ist die nächsten Tage nicht zu denken. Der Unterricht für die fünften bis siebten Klassen fällt bis Donnerstag aus, ein Betreuungsangebot ist gegeben. Die Reinigungsarbeiten nach dem Vandalismus dauern an.