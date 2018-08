Schwentinental

Die Bilder des schrecklichen Unfalls in Schwentinental werden die Helfer so schnell nicht vergessen: Ein BMW war am Freitagabend in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen, querte den Bürgersteig, knickte zwei Verkehrschilder, durchbrach Hecken und Zäune und zerstörte einen Carport.

Am Ende dieser Irrfahrt prallte der Wagen gegen ein geparktes VW-Cabrio und schob es um drei Meter aus der Garageneinfahrt. Ein 19-Jähriger starb, zwei Insassen wurde verletzt. Der Fahrer des geliehenen BMW flüchtete.

Fahrer stellte sich der Polizei

In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag hat sich der flüchtige Fahrer der Polizei gestellt. Nach der Vernehmung und Entnahme einer Blutprobe zur Beweissicherung wurde der 19-jährige Schwentinentaler wieder auf freien Fuß gesetzt.

Alle Unfallbeteiligten seien im Alter des verstorbenen 19-Jährigen gewesen und kämen aus dem Großraum Kiel, erläuterte Polizeisprecher Matthias Arends den Stand der ersten Ermittlungen.