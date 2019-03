Lütjenburg

Mit Abstand buchen die Fahrgäste am meisten Fahrten von und nach Giekau. Die Gründe dafür sind unbekannt. Erst später folgen die Orte Hohenfelde, Schwartbuck und Darry. Besonders beliebte Tageszeiten oder Wochentage lassen sich dabei nicht erkennen.

Zehn Orte mit 80 Prozent der Fahrten

Das Alfa-Angebot scheint längst nicht in allen Gemeinden gleichermaßen geschätzt zu werden. Insgesamt 40 Orte steuern die Alfa-Taxis an. Aber nur zehn Orte vereinen gleich rund 80 Prozent der Fahrten auf sich. Wie gesagt: Giekau ganz oben an der Spitze.

Taxitour zum Buspreis

Das Alfa-System funktioniert so: Auf den regulären Buslinien bieten die Verkehrsbetriebe zusätzliche Fahrten an. Die Touren liegen besonders in den späten Abendstunden und am Wochenende. Es fahren aber keine regulären Busse, sondern Taxis. Sie rücken erst an, wenn der Fahrgast eine Stunde vorher beim dem Taxi-Unternehmen in Lütjenburg (Tel. 04381/1676) seine Tour anmeldet. Wo steigt er wann ein, wo will er hin? Das macht die Sache attraktiv: Er zahlt nicht den Preis für das Taxi, sondern nur für ein Busticket.

Alfa kommt auch nach Plön und in die Probstei

Der Plöner Kreistag hat angesichts der Erfolge bereits zwei weitere Regionen im Kreis Plön im Visier. Alfa soll auch in der Umgebung der Kreisstadt Plön und in der Probstei mit seinen beiden Schwerpunktgemeinden Schönberg und Laboe fahren.