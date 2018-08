Plön

Vor drei Jahren rieselte aus einem Balkenkopf Holzstaub auf die Ausstellung des Naturparkvereins im historischen Uhrenhaus, das unmittelbar an die Reitbahn grenzt. Da steckt der Wurm drin, stellte ein Gutachter fest, sprach anfangs sogar von Einsturzgefahr – was sich später aber nicht bewahrheitete. Ein Schädlingsbekämpfer rückte den Nagern mit Chemie zu Leibe und schickte am Ende eine Rechnung über 10000 Euro. Doch wer zahlt? Die Böger-Stiftung überließ bis dahin das Uhrenhaus kostenlos (außer Strom und Heizung) dem Naturparkverein. Der musste im Gegenzug für die Instandhaltung des Inneren aufkommen und eine ansprechende Ausstellung über die Natur präsentieren. Der Verein weigerte sich aber, die Rechnung des Schädlingsbekämpfers zu begleichen. Um die Firma nicht auf ihren Kosten sitzen zu lassen, zahlte die Stiftung die ausstehende Summe und klagte sie vor Gericht vom Naturparkverein ein. Ein Urteil steht noch aus.

Kostenanalyse für die Standorte Plön und Eutin

In diese aufgeheizte Gemengelage platzte ein Angebot aus der Nachbarstadt Eutin. Dort sind große Räume in der Opernscheune im Schlosspark frei. Vorstand und Mitgliederversammlung des Naturparkvereins entschieden am Montag: neu in Eutin oder weiterhin Plön? Für beide Lösungen sollen nun die Kosten ermittelt und verglichen werden.