Schönberg (Probstei)

Damit trägt der Ausschuss der Kritik vieler Bürger sowie der Kleingärtner an den Höhen der Randgebäude Rechnung.

Weniger Verschattung

Hintergrund der Überplanung war bereits die massive Kritik, die in der Einwohnerversammlung Ende September 2018 zum Neubaugebiet geäußert worden war. Planer Joachim Heisel stellte nun in der Sitzung des Planungsausschusses zwei Varianten vor, die beide eine Verlagerung des Mehrgeschosswohnungsbaus vom südlichen Rand weg auf das sogenannte Plateau vorsehen. Vor allem trägt man damit den Bedenken der Kleingärtner Rechnung, die eine zu große Verschattung ihrer Parzellen durch die hohen Gebäude moniert hatten. Die Varianten unterschieden sich lediglich in der Anordnung der Straßen.

Die CDU und die SPD sprachen sich für die erste Variante aus, die im Vergleich zur zweiten eine geringe Straßenlänge (etwa 200 Meter) und damit eine geringe Versiegelung vorsieht. Die EIS allerdings sah die darin enthaltene Anordnung der Grundstücke für Reihen-, Einzel- und Doppelhäuser als ungünstig an, weil die betreffenden Gärten dann gleichzeitig als Zuwegung dienen und Teile davon versiegelt werden würden, wie Horst Bünning ( EIS) erklärte. Doch damit konnte die EIS sich nicht durchsetzen.