Lütjenburg

Die Verbindungen nach Ägypten haben einen besonderen Grund. Seine Frau arbeitete früher einmal als Gemeindepädagogin der evangelischen Gemeinde in der ägyptischen Hauptstadt. Dort haben beide auch geheiratet. Bereits damals lebte Esch sechs Monate am Nil. Er arbeitete zu der Zeit als Nachhilfelehrer in Kairo, bevor das Ehepaar nach Deutschland zurückkehrte.

Esch stammt aus dem kleinen Städtchen Andenau in Rheinland-Pfalz (3000 Einwohner), wo er auch sein Abitur ablegte. Mathe und Physik studierte er in Koblenz und stand Mitte der 1980er-Jahre vor einem Problem vieler Pädagogen in Rheinland-Pfalz: Zu viele Lehrer standen zu wenig Dienststellen gegenüber. „Es war so gut wie aussichtslos, eine Stelle zu bekommen.“

Seine Lebensplanung verschlug ihn in den Norden. Nach Zwischenstationen an der Volkshochschule Kiel und der Grundschule heikendorf kam er 2000 an die Wilhelminenschule nach Preetz. Sie wurde wegen ausbleibender Schülerzahlen 2014 mit anderen Schulen im Ort verbunden.

Danach folgte für die Familie Esch die vierjährige Rückkehr nach Ägypten.

Dankbar ist Esch für die freundliche Aufnahme in Lütjenburg und die Unterstützung seiner Vorgängerin Christel Labza. „Die Schule ist gut organisiert.“