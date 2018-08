Plön Neuheikendorf - Feuerwehr braucht mehr Platz Mit dem möglichen Neubau eines Feuerwehrgerätehauses rollt auf die Gemeinde Heikendorf ein neues Millionenprojekt zu. Ein Gutachten der Hanseatischen Feuerwehr-Unfallkasse (HFUK) Nord zählt für das Gerätehaus in Neuheikendorf „erhebliche Platzprobleme“ und „schwierige Verkehrsverhältnisse“ auf.

Von Nadine Schättler

Das Feuerwehrgerätehaus in Neuheikendorf hat schwere Sicherheitsmängel. Jetzt muss zügig ein Neubau an anderer Stelle her. Quelle: Nadine Schättler