Preetz

Ob die Chaos-Truppe Schneewittchen vor der bösen Stiefmutter beschützen kann? Die Niederdeutsche Bühne Preetz bringt das humorvolle Weihnachtsmärchen auf Hochdeutsch für Zuschauer von 3 bis 99 Jahren.

Termine, Vorverkauf und Preise auf einen Blick:

Premiere: Sonnabend, 1. Dezember, 14.30 Uhr.

Weitere Aufführungen:

Sonntag, 2.12., 12.30 und 15 Uhr

Sonnabend, 8.12., 11, 14.30 und 17 Uhr.

Sonntag, 9.12., 12.30 und 15 Uhr.

Sonnabend, 15.12., 14.30 und 17 Uhr.

Sonntag, 16.12., 12.30 und 15 Uhr.

Karten gibt es unter www.nbpreetz.de, telefonisch unter 0431/26099412, in der Parfümerie des Gesundheitszentrums am Löwen, Markt 10 und im Preetzer Serviceladen, Mühlenstraße 9. Sie kosten 7 Euro einheitlich auf allen Plätzen. Alle Aufführungen in hochdeutscher Sprache in der Friedrich-Ebert-Halle, Lohmühlenweg 34, Preetz.