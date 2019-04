Preetz

15 Rollen seien bei Hänsel und Gretel zu vergeben. „Wir gehen immer so früh in die Planung“, erzählt das Regie-Duo aus Katharina Glau und Henning Will. Gemeinsam schreiben sie den Text, der bereits in seinem Grundgerüst steht. Durch das große Casting wollen sie genügend junge Schauspielerinnen und Schauspieler gewinnen.

„Dann würden wir den Text passend auf die Kinder und Jugendlichen zuschreiben“, verrät Glau. Einem weiteren Engagement bei der Niederdeutschen Bühne auch in den Erwachsenenstücken stände nichts im Wege. „Vielleicht möchte der eine oder andere erst einmal Backstage Theaterluft schnuppern, bevor er sich auf die Bühne traut“, wirbt Will.

Casting ist spielerisch

Für das Casting müsse nichts vorbereitet werden. „Das ist alles ganz spielerisch.“ Auch Tresenkräfte für den Ausschank und Verteiler für die Flyer werden gesucht. Auch Sachspenden seien willkommen: Holz, Farben, Schrauben, Möbel. Vor den Sommerferien gibt es eine Leseprobe – Probenstart beginnt dann mit dem neuen Schuljahr. Kontakt weihnachtsmaerchen@nbpreetz.de. hop

Casting der Niederdeutschen Bühne Preetz: Weihnachtsmärchen 2019 Hänsel und Gretel. Sonnabend, 27. April, 12 Uhr, Friedrich-Ebert-Halle, Lohmühlenweg 34 in Preetz