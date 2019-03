Preetz

Hansens Sohn hat sich aus dem Staub gemacht und die Schwiegertochter pfeift auf Hansens Hilfe. Lediglich Enkelin Kathi ist begeistert von ihrem ungewöhnlichen Opa und möchte lieber von ihm als von der Au-pair- Deern betreut werden. Also schmieden Opa und Enkelin einen listigen Plan, der zu allerlei Kuddelmuddel führt. Denn als wenige Tage später eine reizende ältere Dame vor der Tür steht und sich als Nanny mit exzellenten Referenzen ausgibt, ahnt der Zuschauer, dass das Fräulein Winter niemand anderes ist als der verkleidete Opa Paul Hansen.

14-jährige Paulina Lundt gibt ihr Debüt

Als Enkeltochter Kathi Hansen feiert die 14-jährige Paulina Lundt ihr Debüt im Ensemble der Erwachsenen. Erfahrungen bringt sie dennoch reichlich mit, denn sie gehört bereits seit 2015 der Jugendbühne an.

Eine Premiere ist die Arbeit mit den Preetzer Darstellern auch für die Regisseurin Karen Dietmair, die seit 20 Jahren zunächst als Schauspielerin, dann als Leiterin und seit rund sieben Jahren als Regisseurin bei der Niederdeutschen Bühne Kiel tätig ist.

Bühnenbild stammt von Hans-Peter Baer

„Wir freuen uns sehr, dass Karen Dietmair diesmal bei uns Regie führt, denn das entspricht genau unserem Konzept, verstärkt mit den befreundeten Bühnen in der Region zusammenzuarbeiten“, so Manfred Peters, Bühnenleiter der Niederdeutschen Bühne Preetz. Peters freut sich auch über eine weitere Premiere: „Das Bühnenbild wurde erstmals von Hans-Peter Baer gestaltet, der sich bei unserem Casting im zurückliegenden Jahr vorgestellt hat. „Wir sind sehr froh, ihn mit in unserer Truppe zu haben und hoffen, dass auch er noch lange Spaß daran hat.“

Nach der Premiere am 15. März wird es sechs weitere Aufführungen an den März-Wochenenden geben, die letzte am Sonntag, 31. März, 15 Uhr. Ein Imbiss wird jeweils angeboten. Nähere Informationen und Karten unter www.nbpreetz.de, per Kartentelefon 0431/26099412, in der Parfümerie des GZL am Preetzer Markt oder im Preetzer Serviceladen in der Mühlenstraße.