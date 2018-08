Preetz

Wind und Regenschauer hatten zum Abend hin nachgelassen und Kinofans strömten, norddeutsch gut vorbereitet, mit Isomatten und Wolldecken in die Wehrberganlagen. Zu „Fack ju Göhte 3“ präsentierte sich über dem Lanker See ein toller Sonnenuntergang und Fledermäuse flatterten über die Köpfe der Zuschauer.

Besucher trotzten dem Regen

„Der Film ,Fünf Freunde' um 15 Uhr war ganz gut besucht“, sagte Veranstalter Thies Harm. „Die Leute sind trotz Regens nicht gegangen, haben sich unter die Bäume gestellt und sind danach wieder auf die Wiese.“ Für Kinder gab es neben Torwandschießen und einer Rollenbahn bunte Gesichter beim Kinderschminken und Preise beim Glücksrad.

Kino mal anders erleben

Die Idee für das Freiluft-Filmtheater sei fast zwingend gewesen, erzählte der Inhaber des Capitol Cine Centers weiter. „Wir machen Kino in Preetz, kennen die Location – was liegt da näher, als beides zusammenzubringen. Noch ist Ferienzeit. Die Leute sollen die Abendsonne über dem See genießen und dabei Kino einmal anders erleben.“ Für ein echtes Kinoerlebnis sorgten dann die zehn Quadratmeterleinwand sowie Popcorn und Eiskonfekt.