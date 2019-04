Heikendorf

Das Ostereiertauchen des ASB hat Tradition. Für die Taucher im Rettungsdienst, die den Winter über in Kieler Schwimmbädern trainieren, ist die alljährliche Veranstaltung am Kitzeberger Strand nicht nur der Auftakt für ihre Draußen-Saison, sondern auch eine Art Öffentlichkeitsarbeit. „Für uns ist das Ostereiertauchen eine gute Gelegenheit, mit den zivilen Tauchern in Kontakt zu kommen“, erklärte Martin Roos, Fachdienstleiter des Wasserrettungsdienstes im ASB.

Entspannter als bei einem realen Einsatz

Denn auch die Taucherstaffel des ASB hat es mit dem Nachwuchs nicht immer leicht. Anders als bei der Ostereiersuche unter Wasser, retten oder bergen die Einsatztaucher normalerweise Menschen, Fahrzeuge oder andere Gegenstände aus der Ostsee und umliegenden Gewässern. Das ist nicht immer einfach. Tauchstaffel-Leiter Martin Zweigler erinnert sich auch nach 13 Jahren als Taucher im Rettungsdienst noch an seine erste Begegnung mit einem Verunglückten unter Wasser: „Der erste bleibt im Kopf, den muss man weg arbeiten“, meinte er.

Nur sehr wenige Eier wurden gefunden

Beim Ostereiertauchen am Kitzeberger Strand ging es deutlich entspannter zu als bei einem realen Einsatz. Statt bunter Plastikeier hatte Fachdienstleiter Martin Roos vom Wasserrettungsdienst erstmals nachhaltige, mit Zement gefüllte Hühnereier mitgebracht. 50 Stück an der Zahl. „Wir wollten mit der Zeit gehen. Es gibt schon zu viel Plastik im Meer“, sagte seine Frau Julia. Angesichts der aktuellen Wetterlage war die Umstellung auf nachhaltige Ostereier Gold wert, wie sich am Ende der Veranstaltung herausstellte. Von den 50 Eiern, die Martin Roos und Martin Zweigler im Osterhasen-Dienst in die Ostsee geworfen hatten, wurden nur sehr wenige gefunden. Der Grund war: schlechte Sicht durch starken Nordwind. Doch beim Ostereiertauchen ist schließlich der Weg das Ziel.

Zur Galerie Am Kitzeberger Strand hatte die Taucherstaffel des Wasserrettungsdienstes im Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Regionalverband Kiel am Sonnabend alle Sport- und Einsatztaucher zu einer Übung geladen.

Von Nadine Schätterl