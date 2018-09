Hohwacht

Zusammen mit ihrem Mann und Publizisten Christian Nürnberger stellte sie ihr gemeinsames Buch „Die Meinungsmaschine“ im Hotel Genueser Schiff vor. Eine spannend zu lesende Erklärung, wie seriöser Journalismus der Fernsehsender und Tageszeitungen funktioniert. Und daneben die sozialen Medien mit ihren Hetzkampagnen, Lügen und Propaganda. Immerhin sehen Gerster und Nürnberger ein wachsende Skepsis der Menschen in das, was was sie auf Facebook oder Twitter präsentiert bekommen. Seit der US-Präsident Donald Trump in den sozialen Medien zetere und hetze werde mehr Menschen bewusst, dass desinformiert und bewusst gelogen werde.

Zwei Meinungen, ein Jens Spahn

Aber es müsse nicht immer die Lüge sein, es könne sich auch um „geschickte“ Eigenwerbung handeln, die dann doch eher an Manipulation erinnert. Gerster führt den Internet-Wahlkampf an, den der Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zur jüngsten Bundestagswahl über Facebook führte. Den Nutzern, die der AfD ein „Gefällt mir“ gegeben hatte, ließ er sehr nationale Slogans auf ihre Seite zukommen. Facebooks Datenspeicherung sei Dank. Bei denjenigen aber, die eine linke Meinung haben könnten, ließ er eher ausländerfreundliche Botschaften von sich zeigen. Ein Jens Spahn, dessen wahre Meinung nicht mehr zu erkennen ist.