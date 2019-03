Mönkeberg

Bis auf weiteres werde das Heim keine Besucher und keine weiteren Bewohner aufnehmen, sagte die Sprecherin des Kreises Plön, Nicole Heyck.

Keine Beanstandungen der Heimaufsicht

Aufgrund der Vorkommnisse in dem Pflegeheim in Mönkeberg habe sich das Gesundheitsamt des Kreises die Situation vor Ort angeschaut. "Dabei sind im Rahmen der Heimaufsicht keinerlei Beanstandungen festgestellt worden", sagte Sprecherin Heyck.

In Deutschland erliegen jedes Jahr mehrere tausend, vor allem ältere Menschen der Infektion. Die Influenza ist vor allem für ältere Menschen gefährlich, weil das Immunsystem im Alter schwächer wird.

So verläuft die Grippe-Welle 2019 in Schleswig-Holstein

Das Institut für Infektionsmedizin registrierte nach eigenen Angaben in der vergangenen Woche knapp 660 neue Influenza-Fälle. In der Vorwoche waren mit 728 Infektionen deutlich mehr Grippe-Fälle gemeldet worden. Im Vergleich zum Vorjahr verläuft die Grippe-Welle in Schleswig-Holstein deutlich harmloser, wie folgende Grafik zeigt: