Plön

Im Kreis werden die Container im Ein- oder Zwei-Wochen-Rhythmus geleert, je nachdem, wie stark sie normalerweise frequentiert sind. Im Plöner Stadtgebiet grundsätzlich wöchentlich, da die Standorte „gut angenommen werden“, heißt es von der Abfallwirtschaft. Allerdings fänden auch „Bedarfsleerungen“ statt, wenn die Container überquellen und der Kreis informiert wird. Der Entsorger, mit dem der Kreis Plön einen Vertrag geschlossen hat, werde dann zur sofortigen Leerung aufgefordert. „In der Regel sind die Boxen kurz vor den turnusmäßigen Terminen voll“, berichtet die Kreis-Abfallwirtschaft auf Anfrage.

Allerdings ist ihr auch aufgefallen, dass Säcke vor den Containern abgestellt werden, obwohl die Boxen noch gar nicht voll sind. Aber auch, wenn die Container randvoll sind, wundert sich die Abfallwirtschaft: „Für uns ist es nicht nachvollziehbar, warum die Altkleider dann nicht zu einem anderen Standort gebracht werden.“

Ordnungsamt erstattet Anzeige bei der Polizei

Birte Taube vom Ordnungsamt der Stadt Plön ärgert dieser illegal entsorgte Müll. Denn nichts anderes sind sowohl die Kleidersäcke, aber auch Sperrmüll und Haushaltsabfälle an den Standplätzen. Der Kreis sammelt den Abfall ein – untersucht aber auch, ob es Hinweise auf die Müllfrevler gibt. Ergebnisse leitet er dann an das städtische Ordnungsamt weiter. „In einem Beutel wurde ein Briefumschlag mit Adresse gefunden“, erzählt Birte Taube. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei.

In der Övelgönne sah jetzt ein Anwohner, dass ein Autofahrer Säcke voll Kleidung ablegte. Das notierte Kennzeichen nannte er dem Ordnungsamt. „Wer so etwas beobachtet, darf sich gerne ans Rathaus wenden und uns den Verursacher melden“, sagt Birte Taube. Unter Tel. 04522/505746 sind sie und ihre Kollegen erreichbar. Sie berichtet außerdem von einem Sessel, der neben den Containern in der Stadtgrabenstraße entsorgt worden ist. Auch ein Kinderfahrrad fand sich an einem Stellplatz.