Plön

An der Osterkirche ist der Weg zur Bushaltestelle selber nicht komplett ohne Hindernisse. Die Bordsteine wurden zwar abgesenkt, aber ein Drei-Zentimeter-Hubbel blieb. Stephanie Meyer (Grüne) bemängelte, dass auch die geriffelten Bodenplatten (taktile Elemente) für sehbehinderte und blinde Menschen an der Kreuzung fehlen. In der Ulmenstraße soll das nun anders werden.

Bis 2022 müssen alle Bushaltestellen barrierefrei umgebaut werden. Plön ist auf dem Weg dahin. Man unterscheidet, so erklärt es Martin Köpke vom städtischen Fachbereich Bauen, zwischen seh- und gehbehinderten Menschen. Wer schlecht gucken kann, braucht den Kontrast zwischen dunklen und hellen Oberflächen. Blinde Menschen benötigen strukturierte Oberflächen mit Noppen- oder Rillenplatten, um sich mit Hilfe eines Taststocks orientieren zu können. Für Rollstuhl- und Rollatorfahrer müssen Bordsteinkanten komplett auf null Zentimeter abgesenkt sein.

Die neue Bushaltestelle an der Osterkirche hat – bis auf den ebenen Zugang – alles. Im Kreuzungsbereich Hipperstraße/ Steinbergweg fehlen an den Gehwegfurten die taktilen Elemente und die komplett abgesenkten Bordsteine. Aber mehr stand auch nicht im Bauprogramm. Ebenso im Programm für den Bauabschnitt 2 ( Ulmenstraße), wo die Einmündungen Königsberger, Stettiner Straße, die Kreuzung Breslauer Straße und ein Überweg in Höhe Ulmenstraße 37/46 betroffen sind – denn hier entlang führt der Weg zu den Bushaltestellen. Dabei sind „barrierefreie Zuwege zu beachten“, sagte Stephanie Meyer während der Sitzung des Stadtentwicklungs- und Planungsausschusses (SteP).

Ein eventuelles blinde Auge ist jetzt geöffnet. Für rund 6500 Euro sollen im Bereich Ulmenstraße alle Gehwegfurten barrierefrei umgebaut werden, diesen Beschluss empfiehlt der SteP einstimmig der Ratsversammlung. Und die Ausschussmitglieder stimmten für weitere 1000 Euro, um im Kreuzungsbereich Breslauer Straße auch auf der anderen Straßenseite den Übergang entsprechend anzupassen. Außen vor bleibt der Steinbergweg.