Sie ist knapp zwei Wochen in der Lounge der Evangelischen Jugend-, Freizeit- und Bildungsstelle auf dem Koppelsberg zu sehen und wandert dann für drei weitere Wochen in die dortige Kapelle. Es gibt noch eine Menge mehr „Jahreswesen“, doch Beermann hat „die rausgesucht, die ich am interessantesten finde“.

Vom Reh bis zum Schachbrett

Von der Feldlerche, dem Vogel des Jahres, stellt er ein Präparat aus, vom Wollschwein hat er Haarbüschel zum Fühlen besorgt. Es ist die gefährdete Nutztierrasse des Jahres und in Schleswig-Holstein nur noch im Tierpark Arche Warder zu finden. Das Schachbrett ist Schmetterling des Jahres, es wird seinem Namen gerecht, wie die Fotos in der Ausstellung deutlich machen. Wie Weißdorn (Arzneipflanze) und Aronstab (Giftpflanze) aussehen, wird gezeigt. Die Gemeinde Höhlenstelzmücke (Höhlentier des Jahres) oder der Bergmolch (Lurch) kommen bei uns nicht vor. Niklas Beermann widmet ihnen aber auch Plakate. Und natürlich dem Reh, dem Wildtier des Jahres. Außerdem gibt es ein kleines Quiz.

Die Ausstellung kann ohne Anmeldung besichtigt werden, der FÖJler freut sich aber auch, wenn sich beispielsweise Schulklassen bei ihm melden und er mit ihnen gemeinsam die „Jahreswesen“ erforscht. Er ist per Mail an n.beermann@koppelsberg.de für Terminabsprachen erreichbar.