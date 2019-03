Plön

Vor einem Jahr betrug die Quote noch 5,2 Prozent. Im Januar diesen Jahres lag die Zahl der Arbeitslosen noch um 92 höher (Quote 4,7 Prozent). „Eine Zahl unter 3000 registrierte arbeitslose Menschen gab es in einem Februar seit der Vorwendezeit nicht mehr. Auch eine Arbeitslosenquote von 4,5 Prozent sucht man in den vergangenen mehr als 30 Jahren in einem Februar vergebens“, sagt Petra Eylander.

Auch die Nachfrageseite des Arbeitsmarktes liefert im Februar ein gutes Ergebnis. „Unserem gemeinsamen Arbeitgeberservice von Agentur für Arbeit und Jobcenter sind im Februar 152 sozialversicherungspflichtige Stellen gemeldet worden. Das sind 16 oder 11,6 Prozent mehr als vor einem Jahr“, so die Agentur-Leiterin. Die freien Stellen gab es im Februar vor allem im Bereich der Dienstleistungen, im Handel, in der Gastronomie und im Gesundheits- und Sozialwesen.