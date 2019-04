Plön Ministerin zu Besuch - Stadt hofft auf mehr Geld vom Land „Wir müssen jeden Euro dreimal umdrehen“, sagte Finanzministerin Monika Heinold am Mittwochvormittag im Plöner Rathaus. Immer mehr Schulden zu machen, sei keine Lösung. Darin kennt sich die Stadt aus. Plön hofft deshalb, bei der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs diesmal mehr zu profitieren.

Von Anja Rüstmann

Großes Medienaufgebot im Plöner Rathaus: Am Mittwoch unterhielt sich Finanzministerin Monika Heinold mit Plöns Bürgermeister in Plön über das Thema Kommunen und Finanzen. Das lockte mehrere Fernsehteams und Journalisten in die Kreisstadt. Quelle: Anja Rüstmann