Rund 30 bis 40 Teilnehmer lockt die offene Trainingsstunde "Sport für Jedermann" des Vereins "Plön bewegt" jeden Sonntagvormittag in die Turnhalle der Gemeinschaftsschule am Schiffsthal in Plön. Das Besondere: Weder die Besucher noch die Betreuer wissen, was sie erwartet.