Plön

Plöns Bürgermeister hat ein Konzept für eine Wasser-Wunder-Welt verteilt. Das sind Pläne für ein Info-Zentrum auf dem Gelände der Fischerei Reese an der Eutiner Straße. Träger müsse der Naturpark sein. Eine ganz schön große Nummer. Aber Winter hat ja schon gezeigt, dass er Visionen mag. „Ich wollte eine Idee in den Raum setzen, es ist eine Diskussionsgrundlage“, sagt er. Zuerst müsste ein Neubau her. Dann interaktive Modelle, ein begehbarer Steg knapp unter der Wasseroberfläche, durchsichtige Fußböden im Haus und Boote mit gläsernen Böden. Ein Groß-Aquarium, Streifzüge von Tauchern im Großen Plöner See und Exkursionen aufs und ans Wasser stehen auf der Konzept-Liste. Informationen über Zerkarien bis zum Kormoran, über Sohlgleiten, Wasserqualität und den nachhaltigen Umgang mit Wasser könnten vermittelt werden.

Adressaten dieses Konzeptes sind neben dem Naturparkverein auch der Kreis Plön und die Bürgermeister der Kommunen, die den Austritt aus dem Verein zum Jahresende beschlossen haben. Als Reaktion auf den Abzug des Naturparkhauses aus Plön hatten sich Kreistag, die Stadt Plön und einige Gemeinden für den Rückzug entschieden. Die Beschlusslage steht. Der Naturparkverein würde die Kündigungen aber gerne rückgängig machen. Bei einem Krisengespräch vor ein paar Tagen habe es jedoch keine großen Ideen gegeben, wie für Plön der Verlust des Naturparkhauses kompensiert werden könne. Und dann meldete sich Winter zu Wort und warf das Wasser in die Waagschale. Das schriftliche Konzept schwappte vor drei Tagen nach.

Naturparkverein reagiert verhalten

Der Vorstand des Naturparkvereins hat verhalten reagiert. Geschäftsführerin Thea Daubitz formulierte es im Gespräch mit unserer Zeitung vorsichtig: „Wasser passt sicher nach Plön. Aber der Naturpark-Verein wird sich jetzt erst mal auf das neue Naturparkhaus in Eutin konzentrieren.“ Es sei ja noch überhaupt nicht durchfinanziert. Dass ein Wasser-Info-Zentrum ein Besuchermagnet sein könnte, glaubt sie aber auch.

„Jetzt muss man verhandeln, was tatsächlich möglich ist“, sagt Winter. Vielleicht ist eine kleinere Version in Eutin und eine kleinere in Plön eine Option. Kreispräsident Stefan Leyk und Landrätin Stephanie Ladwig wurden per Kreistagsbeschluss Anfang Dezember aufgefordert, bis Ende März mit dem Naturparkverein zu erörtern, ob es ein Angebot in Plön geben kann. Nächstes Treffen ist deshalb Mitte Februar.

Winter ist sich sicher, dass ein Wasser-Info-Zentrum ein Gewinn für die gesamte Region wäre. „Wenn der Naturparkverein nicht auf uns zugeht, dann müssten Kreis, Stadt und Gemeinden überlegen, was man gemeinsam tun kann“, so Winter. Immerhin zusammen 53000 Euro (in diesem Jahr sogar 70000 Euro wegen des Umzugs) kostete sie alle die Mitgliedschaft jährlich im Verein. Geld, das anders investiert werden könnte.

Pikanterweise hängen auf dem Gelände der Fischerei Reese (noch) Werbeplakate für das Meereszentrum Fehmarn und die Ostsee-Erlebniswelt Heiligenhafen an einem Fahrradständer. Und es gibt auch die WunderWeltWasser in Malente. Doch Wasser-Wunder-Welt in Plön soll dazu keine Konkurrenz sein, „das ist ein Arbeitsbegriff“, heißt es in dem Konzept.