Plön

Dass man Anfangsschwierigkeiten am besten mit Humor begegnet, vermittelte die Schriftstellerin den jüngeren Schülern. Die lernen erst seit wenigen Wochen französisch. Und so las Martine Lestrat aus ihrem Buch „Bonjour Deutschland“ vor. In Kurzgeschichten berichtet sie darin von den Erfahrungen, die sie mit den Deutschen und der deutschen Sprache gemacht hat.

Die 13- und 14-Jährigen schmunzelten über die Erlebnisse der Französin mit den Tücken der deutschen Sprache und applaudierten nach jeder Kurzgeschichte, die mit herrlichem französischen Dialekt vorgelesen wurde.

„Warten Sie ruhig hier!“, dass diese Aufforderung an Martine Lestrat nichts mit ihrer Lebhaftigkeit zu tun hat, verstand die Französin zum Beispiel nicht sofort. „Du verstehst nur Bahnhof“, sagte der Schwiegervater ihr einmal. „Ja, das Wort Bahnhof verstand ich.“ Aber was meinen die Deutschen, wenn sie sagen „es zieht“? Wer zieht. Und was? Das brachte auch die Schüler zum Nachdenken.

In ihren Kurzgeschichten geht es auch um die unterschiedliche Kultur von Deutschen und Franzosen. Martine Lestrat findet es wie die meisten ihrer Landsleute respektlos und einem Dozenten unhöflich gegenüber, mitten im Vortrag einfach aufzustehen und zur Toilette zu gehen – wie zum Beispiel bei Vorlesungen an der Fachhochschule. Das liegt vielleicht schon an der Formulierung. Im Französischen sagt man „Ich habe Lust, Pipi zu machen“, erzählte sie. In Deutschland heißt es „ich muss“. Da zeige sich doch schon die gegensätzliche Einstellung dem Bedürfnis gegenüber. „Wir müssen im Französisch-Unterricht auf jeden Fall fragen“, berichteten die Schüler.

Toleranz dem etwas Anderen gegenüber aber auch Mut, in der neuen Sprache einfach loszureden, gab Martine Lestrat den Schülern mit auf dem Weg. Fehler passieren, sie können aber auch lustig sein. Inzwischen weiß die Französin übrigens, dass es im Hochsommer manchmal draußen schwül sein kann – nicht schwul.