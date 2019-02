Einkaufen ist für viele Menschen stressig. Häufig flitzt man nach der Arbeit, kurz vor Ladenschluss, nochmal los, hat kaum einen Überblick, was man eigentlich braucht, und steht dann mit Ananassaft, Keksen und einem Fertiggericht an der Kasse. Die Wegwarte in Plön möchte dagegenhalten.