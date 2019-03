Plön

103 der 205 Parkplätze gehören der Stadt Plön, der Rest der Fielmann AG. Zum 1. Juli wurden die verschiedenen Tarife um jeweils einen Euro angehoben, die Dauerparkausweise stiegen von 45 auf 65 Euro und die Jobtickets (35 Euro) wurden zu normalen Dauerparktickets umgewandelt. Die Stadt rechnete damit, jährlich rund 28000 Euro mehr einzunehmen. Das Ergebnis für 2018 ist, nachdem ein halbes Jahr die neuen Gebühren galten: 40425 Euro Einnahmen – 15000 Euro mehr als 2017.

Jobtickets wurden zu Dauerparktickets

Mit diesen Summen jonglierte Bürgermeister Lars Winter in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses und ging damit auf Bedenken ein, dass bisherige Mieter nach der Erhöhung der Gebühren abspringen. Ende 2017 gab es 45 Dauermieter und 21 Jobticket-Inhaber. Tatsächlich ist die Zahl kleiner geworden. Ende 2018 hatte die Stadt 60 Dauerparker. „Zunächst gab es einige Kündigungen, dann hat es sich aber stabilisiert“, erklärte Winter.

In diesem Jahr werden die Einnahmen aus der Schlossgarage voraussichtlich etwas geringer ausfallen. Denn seit Ende Februar wird die Tiefgarage saniert. „Wir hoffen, dass das bis Mai abgeschlossen ist“, so Winter. Um den Dauerparkern eine stadtnahe Alternative zu bieten, wurde ein Stockwerk höher, also auf der Reitbahn im Schlossgebiet, für sie Parkmöglichkeiten auf der Wiese eingerichtet. Das kostet sie 30 Euro pro Monat.

Namensänderung ist im Gespräch

Um (nach der Sanierung) noch mehr Autofahrer in die Tiefgarage zu leiten, wird eine Namensänderung diskutiert. „Parkhaus am Zentrum“ könnte auswärtige Gäste eher anlocken als „ Schlossgarage“.