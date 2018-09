Plön

Das Licht geht aus, der Bildschirm vom Computer wird schwarz, die Waschmaschine stellt ihren Dienst ein: Stromausfall. Die Plöner kennen das. Seit Anfang des Jahres wurden im Kreis sage und schreibe 27-mal Stromleitungen bei Tiefbauarbeiten beschädigt, viele im Umfeld von Plön. Durch Überspannungen im Netz traten dann auch noch Folgefehler in benachbarten Stromleitungen aus, noch mehr Lichter gingen aus. „Im Fachjargon sagen wir, dass das Netz in Unruhe gekommen ist“, erklärt Stephan Sievers, technischer Leiter bei der Schleswig-Holstein Netz-AG. „Mit der Erneuerung ganzer Kabelstrecken bringen wir wieder Ruhe ins Netz“, sagt er.

1300 Meter neue Stromkabel

Noch in diesem Jahr wird die SH Netz die bereits laufenden Modernisierungsmaßnahmen in der Ulmenstraße sowie in der Seestraße und der Hamburger Straße abschließen. Dort erneuert das Unternehmen insgesamt rund 1300 Meter Stromkabel, die in der Vergangenheit zu Stromausfällen geführt haben. Außerdem wird SH Netz dieses Jahr noch eine kurze aber wichtige Verbindungsleitung von 90 Metern im Birkengrund erneuern.

Und dann sind weitere Straßen an der Reihe: Birkengrund, Appelwarder und Bullenwarder, Schloss Plön, Am Bootshafen und Gänsemarkt, Wilhelmstraße, Behler Weg und Steinberg, außerdem Kirchsteig, Alstorfer Weg und Große Heide in Bösdorf.

Risiko minimieren

Die Projekte befinden sich derzeit in der Planung und müssen anschließend ausgeschrieben werden. „Wir haben beschlossen, diese sehr umfangreichen Projekte vorzuziehen und haben uns vorgenommen, diese in den nächsten beiden Jahren umzusetzen“, erklärt Stephan Sievers.

„Unser Ziel ist es, durch eine groß angelegte Erneuerung von Stromkabeln das Risiko von Folgefehlern und weiteren Ausfällen auf ein Minimum zu reduzieren“, sagt Stephan Sievers. Erst Donnerstagvormittag fiel der Strom in Teilen von Plön wieder aus.