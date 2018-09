Plön

Timmy, Eddie und Bosko stürmen zur Pforte und warten schwanzwedelnd, dass der Besucher sie öffnet und auf den eingezäunten Platz kommt. Die drei Hunde können ja nicht ahnen, dass es Bürgermeister Lars Winter ist, der Dienstagnachmittag den Hundeplatz offiziell eröffnen möchte. Ihm haben sie zu verdanken, dass sie jetzt hier ausgelassen spielen können.

Die Wiese ist mit einem grünen Zaun umrahmt, ein kleines Tor und ein großes für das Mähfahrzeug des Bauhofes sind eingebaut, zwei Sitzbänke stehen dort, Mülleimer und zwei Hundekotbeutel-Spender sind aufgestellt – fertig. Was einfach klingt, war aber gar nicht so. Anfang Januar hatte Lars Winter berichtet, dass ein Hundefreilaufplatz gebaut wird. Rund 500 Hunde gibt es zurzeit in Plön. Viele Besitzer konnten es kaum erwarten. Und dann gab es plötzlich Kritik.

Anwohner lehnten sich auf. Der Platz sei zu klein, sie fürchteten Lärm, man machte sich Sorgen und Schilf und brütende Vögel und außerdem gebe es Parkplatzprobleme. Die FWG schaltete die Kommunalaufsicht ein. Einige Plöner kritisierten, dass das Geld in der Stadt besser eingesetzt werden könnte. Winter blieb konsequent und setzte sich durch. Aber die Hunde mussten warten. Die Gegenseite wurde gehört, die Diskussionen kosteten Zeit.

Evelyn Lüth mit ihrem Münsterländer-Labrador Timmy, ihre Tochter Anna-Lena Lüth mit Jack-Russel-Mix Bosko und Freundin Janni Janina Bräuner mit Dackel-Pekinese-Corgi-Mischling Eddie sind aus Malente gekommen. „Das ist super hier“, sagt Evelyn Lüth. Ann-Katrin Wohlgethan schaut mit Tochter Lia Aenlinn (6) und Papillon-Terrier-Mix Jarvi vorbei. „Ich hoffe, dass er hier endlich die Angst vor anderen Hunden verliert“, sagt sie. Timmy, Eddie und Bosko schnuppern, lassen ihn dann aber in Ruhe und toben lieber über die große Wiese. „Das ist hier doch eine richtig schöne große Fläche“, freut sich Lars Winter.

Als Entgegenkommen für die Anwohner ist die Nutzung des Hundeplatzes nur von 8 bis 20 Uhr erlaubt. Ein entsprechendes, größeres Schild wird noch aufgestellt.

Immer informiert: Lesen Sie hier alle Nachrichten aus dem Kreis Plön.