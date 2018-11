Plön

Lange hat die Verwaltung nach einem passenden Gebäude gesucht, unterschiedliche Räumlichkeiten wurden der Stadt angeboten. Am Ende gab es zwei Alternativen: Die ehemalige Ladenfläche in der Langen Straße 51 (ehemals Gina Laura) und das Otto-Haack-Haus. Eigentümer Christian Albrecht und Klaus Hückstädt (Plöner Gewerbliche) stellten ihre Immobilien im Ausschuss vor.

Die Räumlichkeiten der Stadtverwaltung Plön sind nicht barrierefrei. Mit der Einrichtung eines kleinen Büros in der Kaaktwiete 1 war es zwar gelungen, eine barrierearme Anlaufstelle zu schaffen. Publikumsverkehr muss sich aber entweder vorher bei der Stadtverwaltung melden oder die Klingelanlage an dem Gebäude Kaaktwiete 1 betätigen, damit die zuständige Stelle Personal in das Büro schickt.

Das neue Bürgerbüro soll barrierefreie und niedrigschwellige Anlaufstelle für diejenigen sein, die alltägliche Behördenangelegenheiten erledigen müssen. Ob es die Verlängerung des Personalausweises und die Hundesteuer ist. Im Otto-Haack-Haus ist im Erdgeschoss auf 170 Quadratmetern Platz für vier bis fünf Arbeitsplätze. Mitarbeiter des Melde-, Steuer- und Ordnungsamtes können hier sitzen, aber auch der Stadtwerke. Dafür braucht es Raum, weil der Datenschutz gewährleistet werden und es Platz für vertrauliche Gespräche geben muss. Im Obergeschoss wird ein sogenanntes „Backoffice“ auf 110 Quadratmetern entstehen.

Im Haushaltsentwurf sind 15000 Euro für die Miete und 20000 Euro für die Ausstattung aufgenommen. Das ist nur der städtische Anteil, dazu kommt Geld von den Stadtwerken, die bisher mit ihrem Kundenbüro in der Lübecker Straße 29 untergebracht sind. Im Otto-Haack-Haus könnten nicht zuletzt die Glasfaseranschlüsse zentraler vermarktet werden. Nach der Genehmigung des städtischen Haushaltes 2019 durch die Kommunalaufsicht werden die erforderlichen Umbauten vorgenommen.