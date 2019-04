Plön

Meine persönliche Fastenzeit hat geklappt. Aber ich habe gelitten. Ich bin nun alles andere als ein Frühstücks-TV-Gucker, deswegen wurde es erst Mittwochabend relevant. Nach einer längeren Ausschusssitzung kam ich, immerhin nach satten elf Stunden für den Job, nach Hause. Da hätte ich mich am liebsten nur noch berieseln lassen. Die Fernbedienung lag zum Greifen nah. Nein! Mein Liebster saß oben im Gästezimmer vor dem Fernseher und schaute Fußball. Und ich blätterte unten im Haus lustlos in einem Bildband.

Beim Klön-Abend fehlte nichts

Den nächsten Abend hatte ich besser geplant. Freundinnen kamen zu Besuch. Ein gemütlicher Klön-Abend bei Lounge-Musik, da fehlte die Glotze natürlich überhaupt nicht. Man sollte sich viel öfter mit Freunden treffen und etwas Besonderes vornehmen. Wenn nur die unregelmäßigen Arbeitszeiten nicht wären... „Was machst Du denn die nächsten Abende?“, fragten meine Freundinnen. Ach, kein Problem! Ich wollte an meinem Krimi weiterschreiben, das vor einigen Wochen begonnene Buch endlich weiterlesen. Nur nicht bügeln. Denn das mache ich nur, wenn der Fernseher läuft. Aus Prinzip.

Freitagabend musste ich zum Feierabend feststellen, dass ich so überhaupt keine Lust mehr auf irgendeine Art von Buchstaben hatte. Lief nicht „Let’s dance“? Das wäre genau das richtige zum Abschalten gewesen. Ich fing an, mit meinem inneren Ich zu diskutieren. Ist Netflix eigentlich Fernsehen? Irgendwie doch nicht. Mein Inneres rief „DOCH!“ Da hab ich dann mal drauf gehört.

Fußball hören statt gucken

Richtig lustig wurde es, als am Sonnabend Freunde überraschend zu Besuch kamen. Man könne doch Bayern gegen Dortmund gemeinsam schauen...? Nö. Fußball ist nicht so meins. Ich habe mich, um an der Unterhaltung „nebenbei“ teilzunehmen, auf den Sessel hinter dem Fernseher gesetzt. Dem direkt an der Bücherwand. Und den drei Fernseh-Guckern ins Gesicht gesehen und sie vollgequatscht. Zeitweise wohl zu viel. Man könne sich ja gar nicht konzentrieren, hieß es.

Sonntag fiel dann überhaupt nicht schwer. Denn mein geliebter Tatort um 20.15 Uhr kam als „Polizeiruf“ aus Rostock. Am Montagvormittag fiel die Videokonferenz mit den Kollegen in Kiel aus mir unerklärlichem Grund aus. Ehrlich! Wie gut, denn ich hatte schon überlegt, ob das auch als Fernsehen gilt. Und für den gestrigen Dienstagabend habe ich mir dann endlich fest vorgenommen, an meinem zweiten historischen Plön-Krimi weiterzuschreiben.

Mein Fazit: Es fiel mir verdammt schwer. Und wer ist nun eigentlich bei „Let’s dance“ am Freitag rausgeflogen? Und was kommt heute Abend im Fernsehen? Ich darf ja wieder. Habe gerade geguckt. Da ist doch tatsächlich nichts, was mich interessiert. Vielleicht sollte ich eine Woche ohne Fernsehen hinten dranhängen?